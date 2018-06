Inserita in Economia il 11/06/2018 da Direttore 18° SEMINARIO ITINERANTE “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO”© DA PAESTUM A MOTYA Da Paestum a Motya 18 Seminario Itinerante L“l’MMAGINARIO SIMBOLICO”©

ATTENZIONE PARTECIPAZIONE GRATUITA PER I PRIMI 50 RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E I PRIMI 50 RESIDENTI NELLA REGIONE SICILIA CHE AVRANNO INVIATO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL anania.alfredo@psicologia-dinamica.it ALLEGANDO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA´. Agli iscritti gratuiti non verrà rilasciato attestato di partecipazione e restano a loro carico: pernottamento e pasti, accesso ai luoghi archeologici in programma, transfers nei luoghi in programma.

IL SEMINARIO ITINERANE “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO”©

Originale e unico nel suo genere, l’evento, giunto ormai alla sua 18° edizione, è altamente formativo poiché, attraversando luoghi simbolici delle matrici culturali e dell’evoluzione del Self Storico, realizza un incrocio creativo tra l’inconscio collettivo archetipico e l’inconscio collettivo contemporaneo, sviluppando in tal modo un approccio transpersonale e transculturale.

Inoltre, l´evento si presenta come un percorso particolarmente healing che consente nei suoi vai momenti di "sentire l´anima"!

CARATTERISTICHE DEL SEMINARIO – svolgimento itinerante – elaborazione psico-antropo-analitica in un contesto gruppale con uno sviluppo di tipo esperienziale “working in progress” – assenza di tematiche preordinate per dare spazio al pensiero fluttuante, alle libere associazioni, al mondo immaginale – conduzione in team, secondo un apposito modello soft non direttivo riguardo gli argomenti liberamente emergenti dal group-mind

CONDUTTORE Dr. Alfredo Anania (Presidente del Seminario, Psicoterapeuta)

CHAIRPERSONS Dott.ssa Irene Battaglini ( Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm) Dott. Ezio Benelli (Presidente dell’International Foundation Erich Fromm) BOARD SCIENTIFICO, CULTURALE E ORGANIZZATIVO Dott. Alessandro Anania (Mediatore Familiare), Dott.ssa Raffaella Anania (Psicologo)

Con il Patrocinio Morale del Comune di Marsala

PROGRAMMA domenica 1 luglio-martedì 3 luglio: Paestum Parco Archeologico martedì 3 luglio: trasferimento in Sicilia mercoledì 4 luglio: Isola di Motya giovedì 5 luglio: Parco Archeologico Selinunte giovedì 5 luglio : h.18,00 Marsala Museo Archeologico Baglio Anselmi-Nave Punica Saluto del Sindaco di Marsala Dr. Alberto Di Girolamo venerdì 6 luglio: Parco Archeologico Segesta

PRE-ISCRIZIONE tramite email al seguente indirizzo: anania.alfredo@psicologia-dinamica.it Tel. 3389718617 (inviare dati personali, titolo di studio, N. codice fiscale) .

Quota di iscrizione € 200,00. Bonifico bancario intestato a Società Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE Unicredit IBAN: IT 08 M 02008 25904 000300270834 - B.I.C. CODE: BSICITRI 1796, specificare la causale: seminario luglio18. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

L’iscrizione all’evento non comprende: pernottamento e pasti, accesso ai luoghi archeologici in programma, transfers nei luoghi in programma.

Lingua ufficiale: Italiano.

EVENTO ORGANIZZA DA Società Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE www.fenorabia-group-europe.it realizzato in collaborazione con THE SCHOOL OF “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO”www.immaginario-simbolico.it Rivista Scientifica PSICOLOGIA DINAMICA www.psicologia-dinamica.it SYMPATHY PARTNERSHIP SCUOLA DI PSICOTERAPIA ERICH FROMM www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it POLO PSICODINAMICHE DI PRATO www.polopsicodinamiche.com