Inserita in Tempo libero il 08/06/2018 da Direttore I più grandi successi di Biagio Antonacci con i “Semplicemente… B” sul palco della Fiera del Mediterraneo venerdì 8 giugno I successi di trent’anni di carriera, quelli di Biagio Antonacci, stasera a partire dalle ore 21:30, sul palco della Fiera Del Mediterraneo. A riproporli, in veste nuova e riarrangiata, i “Semplicemente… B”, band formata da 5 elementi: Enzo Spata alle tastiere, Mimmo Garofalo alla chitarra elettrica ed acustica, Marco Cellura al basso, Gianni Scherma alla batteria ed Emanuele Martorana alla voce. Il cantante del gruppo dei “Semplicemente...B”, Emanuele Martorana, appassionato da sempre della musica del cantautore milanese, inizia ad esibirsi da solista, poi decide di formare una band. Dal 2005 la band si esibisce in teatri, piazze, locali. Lo stesso Biagio Antonacci apprezza e segue la band per la tenacia, per il sound e per l´amore che mette nel progetto. Stasera il palco sul quale si esibiranno sarà quello della Fiera Campionaria del Mediterraneo e il loro concerto sarà trasmesso in onda in diretta sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta Radio Tivù Azzurra.