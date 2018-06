Inserita in Politica il 06/06/2018 da Direttore Trapani M%S Mazzonello: «Decisione da rivedere anche perché operativamente poco opportuna. Cercheremo interlocuzione con i ministeri competenti» Il candidato sindaco per Trapani del M5s, Giuseppe Mazzonello, ha espresso la sua perplessità sulla riorganizzazione dei servizi di traduzione dei detenuti da Trapani a Favignana che, secondo quanto appreso da fonti sindacali, dovrebbe essere operato, in futuro, dalla Guardia di Finanza in convenzione con la PolPen. Dice Mazzonello: «Ci sembra inopportuno il depotenziamento della base navale di Favignana della PolPen e, aggiungo da candidato sindaco, rappresenta un ulteriore depotenziamento per il porto del capoluogo. Molti non sanno che due delle tre motovedette della Polpen sono ormeggiate nel nostro porto e che gli equipaggi vivono stabilmente nel capoluogo, e che un sindaco è tale anche per la popolazione carceraria. Depotenziare la base di Favignana o addirittura chiuderla, significherebbe ridurre anche i servizi, complementari alle traduzioni di detenuti, ma altrettanto importanti, che questo personale svolge: sorveglianza e soccorso in mare lungo le coste trapanesi e nella riserva delle isole Egadi. Ad oggi dal personale e dalle motovedette della PolPen sono stati svolti più di 100 interventi di soccorso urgente in 30 anni. Interverremo per ricercare e ottenere una interlocuzione con i ministeri competenti perché la questione sia ridiscussa anche tenendo conto delle indicazioni del territorio».