Inserita in Salute il 04/06/2018 da Direttore Riserva dello Zingaro (TP): bagnante soccorso dall’82° Centro C.S.A.R. di Trapani Oggi, 3 Giugno 2018, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato taskato per portare soccorso ad un bagnante di 29 anni colto da acuti dolori renali in località “Cala Pisa”, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (TP).

Alle 15:15 è stato allertato l’equipaggio in prontezza dell’82° Centro che, su ordine del R.C.C. (Rescue Coordination Center – Centro di Coordinamento del Soccorso) della Sala Operativa del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 16:10 ed ha raggiunto la zona di recupero alle 16:25.

Il giovane bagnante è stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore del C.N.S.A.S. Sicilia (Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), è stato recuperato a bordo dell’HH-139A mediante barella verricellabile per essere trasferito presso la piazzola di Valderice (TP) e lasciato alle cure del 118 trapanese alle 16:50. L’equipaggio ha fatto rientro alla base di Trapani Birgi per riprendere la prontezza SAR nazionale.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.