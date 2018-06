Inserita in Politica il 04/06/2018 da Direttore TRAPANI: CELEBRAZIONE DEL 204° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Si terranno domani 5 Giugno alle ore 10.00, in via Orlandini, innanzi alla sede del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani le celebrazioni del 204° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Anche quest’anno si rinnova la tradizione che vede i Carabinieri di tutta Italia festeggiare la solenne ricorrenza della fondazione del corpo.

La cerimonia, aperta a tutti i cittadini che desidereranno presenziare, vedrà lo schieramento di un reparto in armi composto da una rappresentanza di Carabinieri di tutte le componenti e delle specialità del Comando Provinciale.

Durante la cerimonia interverrà il Comandante Provinciale, Col. Stefano Russo, e saranno premiati i militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio.

Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia.