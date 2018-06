Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore Candidato sindaco delle Isole Egadi Toto Braschi della lista “Egadi – Braschi Sindaco” ieri in piazza Si è tenuto ieri pomeriggio davanti il comitato elettorale del candidato sindaco delle Isole Egadi Toto Braschi della lista “Egadi – Braschi Sindaco” un comizio alla presenza di una numerosa folla. Insieme a Braschi è intervenuto anche l’assessore designato Gaspare Ernandez, il cui intervento è stato molto toccante.

«Ho scelto nel passato – ha dichiarato Ernandez – di metterci la faccia in prima persona per fare una politica attenta nell’interesse del territorio e non sicuramente per interessi propri e personali e sono ancora qui per sostenere il mio amico Toto

Braschi».

«Salvatore Braschi è una persona pulita – continua l’assessore designato – che conosce bene i problemi delle Isole Egadi, perché da vent’anni seduto tra quei

banchi della minoranza ha sempre lottato nell’interesse del cittadino».

«C’è ancora una settimana di tempo – conclude aspare Ernandez – prima della chiusura della campagna elettorale ed invito la cittadinanza a soffermarsi sulla

politica del nuovo, del cambiamento, cap eggiata da Salvatore Braschi. Toto insieme a tutti gli egadini sicuramente potrà dare dignità alle nostre amate Isole Egadi».

Questa mattina, invece, il candidato sindaco delle Isole Egadi Toto Braschi ha incontrato i vertici della SEA (azienda proprietaria della Centrale Elettrica) per

discutere di energia rinnovabile.

Infine, si comunica che domani, con inizio alle ore 18 e 30, a Piazza Madrice a Favignana, ci sarà un comizio di Salvatore Braschi. Con lui interverranno anche i candidati consiglieri Stella Henchiri e Kim Ernandez