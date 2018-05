Inserita in Politica il 30/05/2018 da Direttore 38° parallelo porterà pubblico e ospiti in diverse cantine marsalesi 38° parallelo - tra libri e cantine è una rassegna letteraria made in Sicily che racconta le memorie del territorio, tramite testimonianze, immagini e sapori. Il festival, la cui direzione artistica è affidata a Giuseppe Prode, si svolge a Marsala e quest´anno è alla sua seconda edizione. Dal 31 maggio al 3 giugno 2018 38° parallelo porterà pubblico e ospiti in diverse cantine marsalesi, tra i suoi partner culturali spicca Treccani Cultura.

Obiettivo del festival è quello di valorizzare il territorio, provando a fare marketing culturale e sistema attraverso il libro, oggetto semplice ma rivoluzionario che rappresenta una memoria del futuro, così come le cantine, luoghi strategici di “38° parallelo”. L´edizione 2018 vede nascere anche la sezione KIDS, con attività, eventi e laboratori dedicati ai più piccoli.