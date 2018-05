Inserita in Cultura il 25/05/2018 da Direttore Marsala: MONDO GIOVANI, BERE RESPONSABILE SINONIMO DI CONVIVIALITÀ E ASCOLTO TRA PASTORALE GIOVANILE E DONNAFUGATA NASCE “WINE NIGHT IN MODERATION” Il Servizio diocesano di Pastorale giovanile (guidato da don Giuseppe Inglese) e le cantine Donnafugatapromuovono un’iniziativa per i giovani del territorio. Dopo il tempo delle idee, della creatività, della condivisione, della progettualità, nasce “Wine night in moderation” che vuole rendere protagonisti i giovani, sensibilizzandoli verso la scoperta della cultura del vino, bevanda capacecon i suoi colori e profumi di dare “senso” e “luogo” all’incontro, all’ascolto, alla convivialità. Attraverso una pedagogia positiva, si vuole trasmettere il valore educativo del “bere responsabile”, con una campagna volta a rendere i giovani consapevoli dei rischi connessi all’abuso di sostanze alcoliche e allo stesso tempo capace di offrire stili di vita sani. Con la campagna “Wine night in moderation” (che domenica 27, in occasione di Cantine aperte, avrà un previewa Donnafugata di Marsala) si vuole orientare verso un life style​ ​espressione di un umanesimo improntato al bello​ ​e buono, attraverso una comunicazione che promuova relazioni autentiche e significative, improntate sulla moderazione e sul gusto. L’iniziativa intende così mettere insieme vino, cultura, lavoro ed educazione.



“Wine night in moderation” coinvolgerà i giovani del territorio attraverso un concorso denominato VinTalent 2018​ ​nell’ambito del quale i partecipanti saranno chiamati ad esprimere il tema del “bere responsabile”. Musica, video, letteratura saranno gli strumenti espressivi che potranno essere usati per partecipare al concorso che metterà in palio una borsa di studio ed anche un’esperienza formativa a Donnafugata. La campagna culminerà in una serata speciale che avrà luogo presso le cantine Donnafugata il 10 novembre 2018, vigilia di San Martino, una ricorrenza che richiama la tradizione secondo la quale, ogni mosto è vino. Protagonisti della serata saranno i partecipanti al VinTalent​ ​(ragazzi dai 16 ai 25 anni) che presenteranno ai loro coetanei il frutto del proprio talento, ispirandosi al vino, che sarà stato capace di generare rilevanti espressioni artistiche ed opportunità di crescita culturale. Un’apposita commissione, premierà – in questa speciale serata – l’opera più significativa ed originale. L’evento vedrà anche la partecipazione di un “testimone” che con il suo talento e la sua esperienza racconterà ai giovani il valore aggiunto del bere bene e responsabilmente.