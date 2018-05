Inserita in Cultura il 23/05/2018 da Direttore “VelaScuola – il mare arriva in aula” realizzato dall’Istituto comprensivo Borsellino–Aiello di Mazara del Vallo Volge al termine la seconda edizione del progetto “VelaScuola – il mare arriva in aula” realizzato dall’Istituto comprensivo Borsellino–Aiello di Mazara del Vallo (Dirigente Scolastico dott.ssa Eleonora Pipitone).



La manifestazione conclusiva, che entrerà a far parte dell’evento più ampio della “Giornata della sicurezza in mare”, avrà luogo sabato 26 maggio 2018, alle ore 9,30 presso la base nautica LNI (Lega navale italiana) sezione di Mazara del Vallo.



“VelaScuola” ideato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e rivolto a circa 90 alunni delle classi quinte della scuola primaria, grazie al coinvolgimento di istruttori federali professionalmente qualificati, è il progetto che consente allo sport della vela di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare.



Il progetto intende far conoscere agli alunni la cultura velica e nautica in genere, con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell´ambiente marino.



Attivato già nello scorso anno scolastico, grazie alla volontà ed alla collaborazione tra la sez. LNI di Mazara affiliata alla Federazione Italiana Vela e l’Istituto comprensivo Borsellino-Ajello, con lo scopo di proporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare, il progetto si è svolto attraverso diverse fasi:



- lezioni teoriche svolte, nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, in classe in orario curriculare, a cura dell’ istruttore federale Vito Genna;



- pratiche di vela in mare su barche collettive messe a disposizione dai velisti e soci LNI svolte nel mese di Maggio che hanno dato la possibilità agli alunni coinvolti nel progetto, di provare l´emozione dell´andare in barca a vela;



- manifestazione conclusiva (presso la sede della lega navale di Mazara) in presenza degli alunni coinvolti e delle famiglie, dove i ragazzi avranno la possibilità di salire a bordo di un optimist per mettere a frutto le proprie conoscenze veliche.



Tutti gli alunni coinvolti nel progetto vela sono stati tesserati FIV e sono stati omaggiati di testi didattici di apprendimento e verifica, costruiti nel rispetto della trasversalità e della interdisciplinarità dell´intera idea progettuale.



Il progetto, totalmente gratuito, si è realizzato grazie alla disponibilità della sezione della lega navale di Mazara che ha reso fruibile ai piccoli velisti la propria struttura, e le imbarcazioni dei soci volontari.



Coordinatori del progetto: la docente dell’istituto comprensivo Borsellino-Ajello Mariella Misuraca e l’istruttore velico Vito Genna.