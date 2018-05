Inserita in Cultura il 22/05/2018 da Direttore Presentate stamani al comune di Marsala le iniziative in occasione del 26° anniversario della strage di Capaci Il giorno 23 maggio prossimo ricorre il 26° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo; nonché gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Per tale ricorrenza e per non dimenticare l´Amministrazione comunale di Marsala, la sezione marsalese dell’Associazione nazionale Magistrati e il Tribunale di Marsala hanno organizzato tutta una serie di iniziative di valore etico e culturale che si terranno nei giorni 23 e 24 Maggio.

Ad illustrarle oggi, in conferenza stampa, sono stati il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, il presidente della Sezione di Marsala dell’Anm, Giulia D’Alessandro; nonché gli assessori Anna Maria Angileri (pubblica istruzione) e Clara Ruggieri (politiche culturali) e la dirigente scolastica della scuola media statale “Mazzini”, Franca Pellegrino.

Per il giorno 23 prossimo (mercoledì) è previsto uno spettacolo didattico al Teatro Impero dal titolo “Fimmini e Omini per la Libertà”. Due le rappresentazioni (ore 9 e ore 11) che coinvolgeranno direttamente gli studenti in sala. Sempre il giorno 23 maggio, alle ore 15, in Piazza Francesco Pizzo verrà inaugurato il “Murale della Legalità”, che nasce dalla sinergia fra Amministrazione Di Girolamo, Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Marsala e Scuola Media “Mazzini”.

Ancora, il 24 pomeriggio alle ore 18:00, nella sala conferenze del Complesso San Pietro verrà presentato il libro “Canto per Francesca”. E’ questa una pubblicazione dedicata a Francesca Morvillo, moglie di Falcone che muori anche lei nella strage di Capaci e che era anche un valente magistrato. Dopo i saluti di Alberto Di Girolamo e di Giulia D´Alessandro il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, dialogherà con l´autrice Cetta Brancato.