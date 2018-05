Inserita in Sport il 22/05/2018 da Direttore GRANDE SUCCESSO PER IL DOJO 91026 FIGHT CLUB ALL’HUNGARIAN WAKO WORLD CUP Per gli atleti di coach Vaccaro un oro e due argento “I risultati raggiunti dagli atleti della kickboxing sono motivo d’orgoglio per la Città di Mazara del Vallo. A tutti i fighters i complimenti miei personali e di tutta la cittadinanza. Aver partecipato e primeggiato in una competizione cosi importante quale quella di Budapest è sintomatico di una passione e di una carica sportiva che ci fanno sicuramente ben sperare per il futuro e per i prossimi impegni dei nostri azzurri”.

Lo ha detto il sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, commentando i successi ottenuti dagli atleti del Rendoki Dojo 91026 Fight Club di Mazara che nella tappa ungherese della Coppa del Mondo di Kickboxing hanno ottenuto una medaglia d’oro e due medaglie d’argento, confermando inoltre la maglia azzurra della nazionale per i propri fighters, allenati da coach Francesco Vaccaro.

L’Hungarian Wako World Cup è forse la tappa più difficile per tasso tecnico-tattico delle wako kickboxing series. Tutte le più forti nazioni del mondo hanno partecipato a questo evento per selezionare le proprie squadre nazionali per i prossimi campionati mondiali ed europei.

A ritornare con la medaglia d’oro sul collo l’atleta Francesco Lo Cascio, nella Low Kick Old Junio 63,5 Kg. Medaglia d’argento invece per Martina Bernile K1 F Senior 52 Kg e per Salvatore Margeri Low Kick Young Junior 63,5 kg. Non arrivano in zona podio ma si sono comunque contraddistinti gli atleti Samuele Pace nella Low Kick Senior 71 kg e Giovabattista Dell’Arno nella Kicklight Old Cadet 63 kg.

Al termine delle gare il capitano della delegazione mazarese, Samuele Pace, ha consegnato a Zsolt Moradi, dirigente Wako di Budapest e pluricampione del mondo di kickboxing, il piatto con il simbolo della città e il book fotografico di Mazara del Vallo, che il Primo Cittadino ha dato alla delegazione prima della partenza.

I complimenti e gli auguri per gli ottimi risultati sono stati fatti anche dall’Assessore allo Sport, Vito Billardello, che ha anticipato che tutti gli atleti del Dojo 91026 di Mazara del Vallo si esibiranno nella Piazza della Repubblica nel mese di Luglio.

Mazara del Vallo, 22 Maggio 2018