Inserita in Cultura il 20/05/2018 da Direttore OrchestriAmo 2018 presente anche l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano 2018 Una rappresentanza di alunni del corso ad indirizzo musicale dell’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, delle classi di violino e flauto, accompagnati dai professori Maria Teresa Clemente e Francesco Federico, sono stati presenti nell’ambito dell’iniziativa artistica “OrchestriAmo” organizzata dall’I.C. “L. Capuana” di Santa Ninfa.

Il prestigioso stage orchestrale per giovani musicisti è stato diretto dal M° Salvatore Tralongo e ha visto protagonisti 250 giovani provenienti da tre province siciliane (Trapani, Palermo ed Agrigento) coinvolgendo scuole di ben 13 Comuni.

Particolarmente orgogliosa il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, la quale ha evidenziato che è compito degli educatori promuovere e condividere tutte le iniziative come questa che fanno emergere l’importanza della pratica strumentale – musicale nelle scuole,non solo come momento di sviluppo di competenze sociali, civiche e creative dei singoli, ma soprattutto per la crescita artistico - musicale del territorio nella sua totalità.