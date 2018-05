Inserita in Cultura il 12/05/2018 da Direttore Favignana il 3° BioLaboratorio del Fare Si è svolto ieri a Favignana il 3° BioLaboratorio del Fare organizzato dal Comune di Favignana, dall’Inbar – sezione di Trapani (Istituto Nazionale di BioArchitettura) e dalla ditta Heres. Nell’ambito del Laboratorio è stato deciso un restyling dell’aula consiliare di Palazzo Florio, autorizzato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, i cui lavori, iniziati giovedì, termineranno la prossima settimana. Presenti all’iniziativa ieri gli architetti della provincia, cui sono stati riconosciuti i crediti formativi-professionali, che hanno partecipato a una tavola rotonda all’interno del Palazzo sulle tecniche costruttive e sui materiali da utilizzare, e che la prossima settimana si ritroveranno a Favignana per la definizione dell’aula. L’iniziativa di ieri ha rappresentato un’ulteriore tappa del progetto Piano del Colore - che ha quale obiettivo la valorizzazione dell´aspetto percettivo dei centri storici delle Isole attraverso un progetto di riqualificazione capace di garantire la continuità estetica tramandata dalla storia per conservare e valorizzare l´identità locale - coordinato dalla responsabile del Suap del Comune di Favignana, architetto Francesca D’amico.