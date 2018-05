Inserita in Tempo libero il 10/05/2018 da Direttore BIMBIMBICI 2018: domenica 13 maggio al Lungomare Dante Alighieri dalle 9 alle 13 Anche quest’anno torna la manifestazione BIMBIMBICI, la festosa pedalata in allegria per diffondere l’uso della bicicletta, che si svolgerà domenica 13 maggio per le vie cittadine di oltre 200 città in tutta Italia.

La manifestazione nazionale promossa da FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta, si rivolge in modo particolare ai giovani, ai giovanissimi, alle loro famiglie e alle scuole, per promuovere stili di vita sani, diffondere l´uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, incentivare il bike2school, creare consapevolezza sui problemi di sicurezza, ma anche sensibilizzare collettività e mondo politico sulla necessità di realizzare zone verdi, percorsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del traffico e riduzione della velocità. Sotto lo slogan “La nuova fiaba della bicicletta” tutti sono invitati, almeno per un giorno, a pedalare tra le vie della propria città.

Alla manifestazione aderisce anche quest’anno il Comune di Erice che in collaborazione con FIAB Trapani organizza una serie di iniziative in programma domenica 13 maggio, dalle 9,00 alle ore 13,00, sul tratto del Lungomare Dante Alighieri in territorio comunale di Erice, che per l’occasione resterà chiuso al traffico veicolare nel tratto compreso tra la via Lido di Venere e la rotonda di San Cusumano:

• Biciclettata nel lungomare per bimbi e genitori;

• Attività di educazione stradale da parte della Polizia Municipale;

• Percorsi di abilità per imparare a muoversi in bici;

• Consegna della bici patente ai partecipanti;

• Distribuzione di gadget e premi ricordo dell’iniziativa;

Nel corso della manifestazione verrà sorteggiata una bici offerta dal Kiwanis Club di Erice e n. 2 caschi offerti dalla ASD Pro Bike di Erice