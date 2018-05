Inserita in Politica il 08/05/2018 da Direttore PROGETTO VILLARD: IL SINDACO DOMENICO SURDI E L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VITTORIO FERRO A VENEZIA PER LA FASE CONCLUSIVA DI VILLARD “RICOSTRUIRE IDENTITÀ TERRITORIALI VENEZIA 10-12 MAGGIO 2018 Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “siamo particolarmente soddisfatti perché la Convenzione con l’Università di Venezia ha puntato i riflettori sulla nostra realtà di Alcamo Marina, inserendola in un circuito di interesse nazionale, faremo tesoro di quanto elaborato durante questi mesi di lavoro”.

Afferma l’assessore Vittorio Ferro “adesso siamo alla tappa finale, prima della presentazione a giugno dei lavori, subito dopo la nostra Festa della Patrona. Seguirà la pubblicazione di rito e il prossimo anno il seminario (VILLARD 20) si aprirà con la presentazione della pubblicazione Villard 19 e quindi Alcamo Marina. Non vedo l´ora”.

Continua Ferro “siamo in una fase amministrativa molto importante, poiché questa esperienza può dare spunti interessanti anche in vista del redigendo PRG. La dottoressa Ruggeri (IUAV) ci ha, inoltre, anticipato che a giugno il Rettore sarà con buona probabilità ad Alcamo per seguire le fasi conclusive e ne siamo molto onorati.

Sono sicuro che questo entusiasmo per la rinascita della nostra costa può essere trasmesso alle nuove generazioni e alle categoria imprenditoriali che potranno avere uno stimolo in più per scommettere sul potenziale turistico e non solo di Alcamo”.