ALCAMO: FESTA DELL'EUROPA 2018, DOMANI 9 MAGGIO TEATRO CIELO D'ALCAMO 9.30 13.00 "L'EUROPA …UNA STORIA IN COMUNE" Anche il nostro Comune celebra la Festa dell'Europa 2018" con l'iniziativa L'Europa… una storia in comune", presso il Teatro Cielo d'Alcamo a partire dalle ore 9.30.



Dopo i Saluti Istituzionali del Sindaco della Città, Domenico Surdi, dell’Assessore alla Programmazione Europea, Lorella di Giovanni, dell’Europarlamentare, Ignazio Corrao, della Prof. Marianna Bonì, Segretaria dell’Associazione AEDE, ci sarà l’apertura musicale sulle note dell’Inno d’Europa.

Saranno eseguiti i brani musicali: I Pirati dei Caraibi di H. Zimmer; Palladio di K. Jenkin a cura dei ragazzi dell’ I.C. “Nino Navarra” di Alcamo.



A seguire “Proiettarsi in Europa: un’esperienza di studio e lavoro” a cura della dott.ssa Federica Di Maria, stagista presso il comune di Alcamo.

Poi “Le opportunità che l’Europa offre ai cittadini, con particolare riguardo alle nuove generazioni” - Le attività dell’Aiccre Sicilia a cura del dott. Pietro Puccio - Segretario Generale AICCRE Sicilia.



Per le scuole: “L’Europa e la Scuola”- Esperienza Didattica a cura dei ragazzi dell’Istituto Superiore P. Mattarella – D. Dolci Indirizzo Turistico sede di Castellammare del Golfo, a coordinare sarà il prof. Salvatore Lo Duca.

WE ARE BUILDING BRIDGES In Europe – Presentazione per immagini multimediali A cura dei ragazzi dell’ I.C. “Nino Navarra”.

"ViviAmo...l´Europa" - Spiegazione di un lapbook e visualizzazione di un documento digitale a cura dei ragazzi della Direzione Didattica San Giovanni Bosco.

“Unità Nella Diversità” - Presentazione PowerPoint a cura dei ragazzi dell’I.C. Maria Montessori

“Costruire l’Europa attraverso la Cultura” - Presentazione PowerPoint a cura dei ragazzi dell’I.C. S. Bagolino.

“Unione Europea: Un futuro per i giovani” - Presentazione PowerPoint dei ragazzi dell’I.C. “Pietro Maria Rocca”