Inserita in Cultura il 07/05/2018 da Direttore In occasione del 30° anniversario del primo ciak di "Nuovo Cinema Paradiso", ritorna il Regista Giuseppe Tornatore A trent’anni esatti da primo ciak del film, premio Oscar “ Nuovo Cinema Paradiso “ che ebbe luogo l’8 maggio 1988 al teatro Cicero di Cefalù il Regista Giuseppe Tornatore torna a Cefalù per ricordare, 30 anni dopo quel primo ciak del film che lo consacrò come regista di fama mondiale.



Martedì 8 maggio Alle ore 9:30 presso il Teatro Cicero si svolgerà la manifestazione che vuole essere anche un omaggio che la città di Cefalù offre al suo cittadino onorario .



Ad accoglierlo il Sindaco di Cefalù , Rosario Lapunzina, dialogheranno con il Regista, premio Oscar: Vincenzo Garbo, Assessore alla cultura del Comune di Cefalù , Caterina Di Francesca, attrice e scrittrice , Giovanni Cristina esperto di Cinema e animatore culturale.



Nel corso della manifestazione sarà presentato anche l’ultimo libro del regista vaghereste dal titolo "Diario inconsapevole", edito da Harper Collins.