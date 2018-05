Inserita in Cultura il 03/05/2018 da Direttore Concluso a Taormina il 3° concorso bandistico internazionale "Taormina Music Festival" Il 29 aprile si è svolto a Taormina il 3° concorso bandistico internazionale "Taormina Music Festival"

Il concorso, occasione di confronto e crescita tra bande italiane e non, ha contato la partecipazione di 11 bande.





Vincitrice assoluta del concorso la Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo (TP) diretta dal M° Nicolò Scavone, che con il punteggio di 92,9/100 si è aggiudicata il primo premio nella seconda categoria e il prestigioso trofeo "Taormina Music Festival", attribuito alla banda con punteggio più alto tra tutti i gruppi partecipanti.



La giuria, composta da personalità di fama internazionale quali M° Franco Arrigoni, M° Antonella Bona, M° Giorgio Coppi è rimasta piacevolmente colpita dalla banda vincitrice, elogiandone suono, intonazione ed interpretazione.



La Symphonic Band “G. Candela”, sul palco del Palazzo dei Congressi di Taormina, ha eseguito per primo il brano d´obbligo, "Piccola Sinfonia" di Vincenzo Gallo, seguito dal brano a libera scelta "Tignale" di Carl Wittrock.

"Abbiamo suonato"- commenta il M° Scavone "come un unico corpo, seguendo un unico pensiero, facendo musica: abbiamo imparato sulla nostra pelle che il duro lavoro misto ad un forte affiatamento tra i membri di un gruppo può dare risultati IMPENSABILI!".

Con ciò non resta che augurare ai vincitori buona musica e che questo sia solo l´inizio di una lunga serie di soddisfazioni musicali!