Inserita in Cultura il 30/04/2018 da Direttore 1° Maggio alle Isole Egadi. Spettacoli musicali e degustazioni E’ tutto pronto alle Isole Egadi per rinnovare la tradizione del 1° Maggio in Musica che da sempre contraddistingue la Festa del lavoro e dei lavoratori il cui slogan di quest’anno è "Sicurezza: il cuore del lavoro".



A Favignana è in programma a partire dalle ore 17.30 in piazza Europa, uno spettacolo di musica live con Rubina e Alberto Anguzza e la collaborazione di artisti locali, che si alterneranno nell’animazione del pomeriggio. L’evento è denominato “La mia isola”.



A Levanzo dalle ore 17 si terrà lo spettacolo dal titolo “4 Kantus - H.Mora Project” grazie a una formazione composta da quattro elementi che vantano stili diversi in grado di accontentare un pubblico vasto e differenziato per fasce di età, ed oggi una delle realtà musicali più affermate in Sicilia Occidentale. Vasto il repertorio che spazierà da De Andrè a Pino Daniele, da Rino Gaetano a Fred Buscaglione, da Modugno a Capossela, da Steve Wonder a James Brown.



A Marettimo domani, lunedì 30 aprile, a cura dell’Associazione “Sole del Sud” è in programma lo spettacolo musicale denominato “Aspettando il 1° Maggio” - “Isola Sacra di Mare e di Montagna”, alle ore 18 in piazza Umberto. Approfittando del ponte del 1° Maggio sulla più lontana delle Egadi saranno promosse tutte le attività che si possono praticare sull’isola e gli eventi in programma per la prossima estate. Alle ore 18, quindi, si terrà la presentazione di tutte le attività turistiche dell’isola, con i barcaioli pronti per il tour per le grotte marine e le suggestive calette, effettuando l’intero periplo dell’isola o il giro al tramonto con lo spettacolo dei colori ai “barranchi”, le Dolomiti sul Mare all’interno dell’Area Marina Protetta più grande d’Europa, e con le emozioni a contatto con la natura, con scarponi da trekking e bastoncini ma anche con gli asinelli su per la montagna, tra mete di notevole importanza storica: l’area archeologica di “Case Romane”, il Castello di Punta Troia, il Faro di Punta Libeccio, l’antico Semaforo.



Domani verrà presentata anche la cucina isolana “Sapori e Colori” mediterranei, e il Video spot “Marettimo Isola da Vivere”, poi proiezioni di Video Amatoriali sull’Isola di Ieri e Oggi a cura di Salvatore Torrente, animazione e degustazione.



La manifestazione sarà trasmessa in diretta radiofonica su Radio102 e in diretta su Facebook.