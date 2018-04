Inserita in Politica il 26/04/2018 da Direttore Francesco Stabile si candida a sindaco di Vaderice | Conferenza stampa di presentazione La costa valdericina - che prosegue da Erice e continua, verso est, alla volta dei Comuni elimo-ericini costieri - è il “soggetto” del simbolo della lista civica a sostegno di Francesco Stabile, candidato a sindaco di Valderice, che, venerdì 27 aprile alle ore 11.00, nella hall del Resort Venere di Erice, sulla strada provinciale che congiunge Valderice ad Erice, incontrerà la stampa per presentarsi e presentare il suo progetto elettorale.



Francesco Stabile, 33 anni, sposato, padre di un figlio. Si occupa da anni di fisioterapia e riabilitazione come libero professionista. Si candida, in vista delle prossime amministrative, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore allo sport dal 2008 al 2012, e di consigliere comunale dal 2013 ad oggi.



«Mettiamo in campo - dice - un progetto che vuole, innanzitutto, restituire fiducia e speranza alla città di Valderice: traguardi concreti, spalle forti e sogni realizzabili, è il concetto che abbiamo voluto esprimere per la presentazione della mia candidatura, con una positività che ritengo indispensabile per ciascuno di noi. Amo profondamente la mia città e qui voglio continuare a dare il mio contributo, per renderla una città migliore».



La rivitalizzazione del litorale che comprende Bonagia, Lido Valderice, la spiaggia di Rio Forgia, ogni sito con le proprie peculiarità, necessaria agli investimenti da parte di attività ricreative e ricettive; la valorizzazione degli spazi verdi della città come la Pineta Comunale e il Parco Urbano di Misericordia, anche con attività ludico-ricreative stabili per i bambini; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; la rifunzionalizzazione degli impianti sportivi comunali; la valorizzazione del Molino Excelsior e delle attività di settore attraverso l’organizzazione di press tour con giornalisti enogastronomici; un’offerta culturale articolata che conferma e consolida eventi esistenti come il Carnevale, la Bibbia nel Parco, la rassegna letteraria Terrazze d’Autore, e mette in campo proposte nuove come un Festival delle Sculture di Sabbia; una Stagione teatrale e cinematografica che vede la promozione e l’intensificazione dell’attività del Teatro comunale “Nino Croce”; l’efficienza energetica delle strutture comunali; la presenza costante e reale del Sindaco e degli amministratori nelle frazioni, in diretta connessione con i cittadini.

Sono alcuni dei temi su cui si basa il programma del candidato sindaco: obiettivi a breve, medio, lungo termine, ma tutti mirati - innanzitutto - a rispondere alla richiesta di qualità della vita dei cittadini di ogni età e formazione, e a concretizzare l’offerta di Valderice come meta turistica, da promuovere anche attraverso azioni di marketing territoriale.



Per appuntamenti e incontri e per seguire la campagna elettorale di Francesco Stabile sarà possibile consultare i principali social network.