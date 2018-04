Inserita in Politica il 25/04/2018 da Direttore iuseppe Bica e la sua lista civica, SìAmo Custonaci, incontrano i cittadini Dopo il successo per l´avvio della campagna elettorale, Giuseppe Bica, sindaco uscente e candidato a sindaco del Comune di Custonaci, insieme alla sua lista civica "SìAmo Custonaci", questa sera, ore 21.00, nei locali di Villa Zina Park Hotel, terrà un incontro con i cittadini, per affrontare le varie tematiche del progetto elettorale, ascoltare le loro richieste e confrontarsi.