Inserita in Politica il 21/04/2018 da Direttore denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo, la mancata applicazione dell’art. 13 della Legge regionale n° 8 del 9 Maggio 2017, da parte dell’Assessore Reg.le alla Famiglia Dopo una difficile ed impegnativa riunione della Direzione Regionale del Sinalp Sicilia, all´unanimità è stata approvata la linea d´intervento promossa dal Segretario Nazionale del Comparto Scuola e Formazione, Dr. Gaetano Giordano.

Si prende atto del totale immobilismo messo in campo della Politica Siciliana nel voler realmente risolvere l´ormai incancrenita questione dei lavoratori della Formazione Professionale e degli Sportelli multifunzionali.

Più volte il SINALP ha denunciato il totale scollamento tra il mondo politico, i lavoratori e la società Siciliana.

Assistiamo ad una deriva di totale sfacelo del sistema economico e sociale siciliano e di contro nessuna vera proposta che possa invertire la rotta dando inizio alla ripresa della nostra regione.



Durante la Direzione Regionale il Dr. Giordano ha evidenziato tutto il percorso storico che ha portato alla distruzione del comparto, ha analizzato tutti i pallidi ed eterei tentativi proposti e messi in campo dai vari Assessori succedutisi nel tempo evidenziandone la mancanza di vere e proprie soluzioni capaci di far riprendere la rotta al mondo della formazione.

Si è voluto colpire un sistema marcio, a causa principalmente della politica che lo ha usato sostanzialmente per fini elettoralistici, ma il solo e vero risultato è stato la messa al bando di ben 1800 lavoratori che dall´oggi al domani si sono ritrovati disoccupati, senza alcun reddito, senza alcuna speranza e prospettiva e con la certezza che sono stati usati dalla politica come l´unico e solo capro espiatorio di un comparto diventato ingombrante e scottante politicamente e penalmente.

Questi lavoratori sono stati maltrattati, umiliati, denigrati, sono stati derubati della dignità di uomini e come gli agnelli condotti al macello hanno percorso il “cammino verso il Golgota” per il loro annientamento anche fisico, visto che parecchi di loro, pur di non perdere l´ultimo barlume di dignità e rispetto per se stessi e le loro famiglie, hanno messo in atto l´extrema ratio, il suicidio, gridando al mondo indifferente la loro disperazione.

Consapevoli di tutto quanto illustrato la Direzione Regionale ha approvato la linea di intervento proposta dal Segretario Nazionale del comparto Scuola e Formazione Dr. Gaetano Giordano nella speranza che possa scuotere l´apatia, la noncuranza e la totale indifferenza di fatto mostrata dai nostri politici che rimangono fermi solo a semplici proclami senza alcuna vera e concreta soluzione.

Il Sinalp Sicilia è pronto ad un vero confronto con l´attuale Governo per una soluzione reale che ridia dignità a 1800 lavoratori.