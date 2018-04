Inserita in Cultura il 18/04/2018 da Direttore L’ANAS provinciale Palermo al 20° anniversario del Museo Targa Florio di Cerda Domenica 15 aprile 2018 si è tenuto l’evento “Passeggiata di Primavera” organizzata dal Club Auto e Moto Storiche “Il velocifero” in occasione del 20esimo anniversario della Fondazione del Museo Vincenzo Florio di Cerda.



A partecipare anche l’ANAS provinciale Palermo guidata da Antonello Vara.





I partecipanti si sono riuniti a Lascari, sono partiti in carovana per Cerda passando per le tribune della Targa Florio per poi arrivare al capolinea. A Cerda, al cospetto del Museo Vincenzo Florio si è tenuta una esposizione di auto d’epoca e non, e di seguito gli equipaggi hanno avuto l’occasione di visitare gli stand allestiti in occasione del “Aspettando la Sagra”.



Alla fine della giornata ad attenderli un pranzo per poter festeggiare insieme il ventesimo anno di attività del Museo Vincenzo Florio.