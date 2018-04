Inserita in Economia il 16/04/2018 da Direttore Progetto "Sbocchi occupazionali" - le attività informative in Sicilia fanno tappa al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani La Sezione Collocamento del Comando Militare Esercito "Sicilia", rappresentata dal Ten. Col. Giuseppe Lo Cicero, prosegue nell´attività informativa svolta nei confronti dei volontari potenziali aderenti del Progetto "Sbocchi occupazionali".







Nei giorni scorsi, l´attività ha interessato oltre la Direzione Marittima e la Capitaneria di Porto di Gela e di Porto Empedocle, gli Uffici Circondariali Marittimi di Licata e di Sciacca e tutti gli Enti dislocati nella parte "Occidentale" della Regione, anche il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani al comando del Colonnello Agostino Piccirillo, raggiungendo così in tal modo, un pubblico di circa 250 militari prossimi al congedo. In alcuni casi, il momento informativo, cui è seguita l´adesione, è stato completato con l´erogazione del servizio di orientamento professionale.







Sono in programmazione per il mese di aprile ulteriori incontri presso gli Enti del comparto Difesa dislocati nella parte "Orientale" della Regione, sempre con la finalità di diffondere l´informazione sul Progetto.







Analoga attività si sta sviluppando, con l´attiva collaborazione degli orientatori professionali dell´AD, in tutto il territorio nazionale. La conoscenza delle fasi del Progetto e della struttura ministeriale che lo gestisce è infatti la condizione indispensabile per accedere consapevolmente al percorso strutturato volto alla valorizzazione delle competenze degli ex volontari e al loro posizionamento sul mercato del lavoro.