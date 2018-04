Inserita in Cultura il 11/04/2018 da Direttore Audizioni all´Ente Luglio Musicale Trapanese | 12 e il 13 Aprile 2018 Audizioni all´Ente Luglio Musicale Trapanese: il 12 e il 13 aprile al Palazzo De Filippi, a Trapani, numerosi cantanti lirici di tutte le nazionalità, tra i 18 e i 35 anni saranno selezionati per "Opera Studio", un progetto didattico di alto perfezionamento finalizzato alla messa in scena dell´opera "L´importanza di essere Franco", commedia in 3 atti di Oscar Wilde con adattamento e versione ritmica del compositore Mario Castelnuovo Tedesco.



Il Luglio Musicale Trapanese intende scoprire e valorizzare nuovi interpreti per il repertorio operistico della stagione lirica.



L´Opera Studio si svolgerà a Trapani, nella seconda decade di Giugno, la produzione e le prove dell´opera avranno inizio domenica 8 luglio 2018.



L´opera sarà rappresentata presso il Chiostro di San Domenico a Trapani nei giorni 29 Luglio e 1 Agosto 2018.