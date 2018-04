Inserita in Cultura il 06/04/2018 da Direttore Il vicesindaco Nino Accardo e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco” alla manifestazione “Insieme… per l’autismo” Il vicesindaco Nino Accardo ha preso parte alla manifestazione “Insieme… per l’autismo” promossa in rete dagli istituti scolastici di Campobello e di Castelvetrano, in sinergia con i comuni, l’Asp, le associazioni e i club service del territorio, e tenutasi stamattina nel sistema delle piazze di Castelvetrano in occasione della Giornata per la Consapevolezza su questo importante tema.



Oltre 100 alunni dell’Istituto comprensivo “L. Pirandello – S. Giovanni Bosco” di Campobello, in particolare, hanno partecipato all’evento con il laboratorio “Identifica le emozioni – metodo Feuerstein” guidato dalle insegnanti Anna Cusumano e Antonella Falcetta, mentre a curare i dettagli dell’iniziativa è stata l’insegnante Antonella Manzo, referente della scuola per gli alunni in condizione di disabilità.



Alla manifestazione, che ha avuto come protagonista il “blu”, colore della conoscenza e della sicurezza scelto dall’Onu, sono state presenti anche il dirigente scolastico Giulia Flavio e la vicepreside Antonella Moceri.



«L’Amministrazione comunale di Campobello – ha dichiarato il vicesindaco Nino Accardo – oggi ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla scuola e a tutte le istituzioni impegnate nel promuovere la consapevolezza sul delicato tema dell’autismo, sensibilizzando soprattutto i ragazzi e favorendo a tutti i livelli una cultura dell’inclusione e della valorizzazione della diversità quale risorsa».