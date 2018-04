Inserita in Economia il 05/04/2018 da Direttore Il 37° stormo di Birgi impegnato nella difesa dei cieli dell’Estonia, in missione NATO L’operazione Baltic Eagle vede i militari trapanesi impegnati da gennaio in una missione NATO







​​Dal mese di gennaio il personale del 37° Stormo di Trapani Birgi è rischierato in Estonia per la missione “Baltic Eagle”.



Questo tipo di operazione fa capo alla NATO e consiste nella difesa dello spazio aereo di Paesi, in questo caso l’Estonia, che non hanno le potenzialità necessarie per provvedere autonomamente al servizio di sorveglianza.



Il contingente, che oltre al personale trapanese, vede impegnati anche colleghi provenienti dalle altre basi Eurofighter italiane, il 4° Stormo di Grosseto ed il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), opera con propri velivoli con il compito di garantire che tutti gli aerei che attraversano lo spazio aereo baltico rispettino le procedure previste.



Ove ciò non accada, la sirena dell’ ”Alpha Scramble” è pronta a suonare, ed i piloti decollando dalla base aerea di Ämari, situata nelle vicinanze della capitale Tallinn, in pochi minuti sono in volo, pronti ad intercettare i velivoli non autorizzati,



Dall’inizio del rischieramento ad oggi, il personale è stato interessato da dieci richieste di intervento (scramble n.d.r.), e fino a maggio, mese in cui terminerà la missione, il 37° Stormo sarà pronto a dare il proprio supporto, qualora necessario, per difendere lo spazio aereo baltico.



Nel 2004, con l´ingresso nell´Alleanza Atlantica dei Paesi Baltici e della Bulgaria, gli spazi aerei di quei paesi sono divenuti parte integrante dello spazio euro-atlantico e, come tali, sono stati inclusi nel sistema di difesa aerea e missilistico della NATO. Tale sistema comprende anche l´attività di Air Policing, che consiste nella continua sorveglianza aerea volta ad assicurare l´integrità e la sicurezza dello Spazio Aereo della NATO.



L’impegno sul suolo italiano, però, non si interrompe e a Birgi il 37° Stormo continua con il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale; compito che svolge quotidianamente con i velivoli Eurofighter.