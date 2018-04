VANDALI A VILLA CAVALLOTTI: SOLIDARIETÀ DELL´AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA

Inserita in Cronaca il 03/04/2018 da Direttore VANDALI A VILLA CAVALLOTTI: SOLIDARIETŔ DELL´AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA “Simili atti delinquenziali saranno perseguiti con fermezza, incrementando la collaborazione con le Forze dell´Ordine. La solidarietà dell´Amministrazione comunale ai gestori del chiosco, pertanto, sarà seguita da azioni concrete per evitare che tali fatti non si ripetano in futuro. Va pure detto che una città videocontrollata h24 è impensabile e inattuabile, fermo restando che – dopo avere riattivato le telecamere già installate e non funzionanti da anni - continueremo a implementare il sistema di sorveglianza nel territorio”. Questa la dichiarazione del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo che, già ieri, aveva incontrato il funzionario comunale responsabile e il Comandante della Polizia Municipale per essere messo al corrente di quanto accaduto alla “Terrazza San Francesco” di Villa Cavallotti. Rilevanti i danni subiti dal chiosco gestito da privati, come ha potuto constatare stamani lo stesso vicesindaco Agostino Licari: “Tanta amarezza per un´azione vandalica che ha interessato pesantemente la struttura ed arrecato gravi danni anche alla fontana. Saremo al fianco di questi giovani cui abbiano assegnato questo luogo e che curano in maniera esemplare”.