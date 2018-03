Inserita in Cultura il 30/03/2018 da Direttore Celebrazioni per i 95 anni dell´Aeronautica Militare al 37° Stormo di Trapani Birgi. Alza bandiera solenne e concerto del conservatorio "A. Scontrino" di Trapani Si è tenuta sul Piazzale Comando del 37° Stormo, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, la cerimonia dell´Alza Bandiera solenne per celebrare il 95° anniversario della costituzione dell´Aeronautica Militare.



Il Comandante, Col. FERRARA, ha dato lettura dei messaggi augurali pervenuti dal Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti e dal Capo di Stato Maggiore dell´Aeronautica Militare Gen. S.A. Enzo Vecciarelli nei quali sono stati ripercorsi 95 anni di storie aeronautiche e sono stati rimarcati i propositi e le ambizioni per un Aeronautica che vive il presente proiettata al futuro consapevole dei quanto fatto nel passato. Molto significativo il passaggio in cui il Capo di Stato Maggiore dell´Aeronautica afferma: "Il nostro cammino potrà realizzare importanti propositi se riusciremo a mantenere alta la fiducia che in noi ripongono i nostri concittadini, se riusciremo a mantenere intatto il patrimonio di valori che voi tutti, uomini e donne in azzurro, esprimete; all´entusiasmo che trasmettete. E´ questa l´Aeronautica che desideriamo possa rimanere sempre nel cuore degli italiani. Un´Aeronautica forte innanzitutto del valore degli uomini e delle donne che la compongono."



Al termine della cerimonia le autorità intervenute, insieme ad una rappresentanza del personale della base, hanno potuto assistere ad un concerto della "New Saxophone Orchestra" del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, diretta dal Maestro Morana. Il concerto è stato dedicato, nel giorno dei loro funerali, alla memoria dei due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, deceduti nell´esplosione di una palazzina a Catania, nell´adempimento del loro dovere.