Inserita in Cultura il 29/03/2018 da Direttore Cinema Golden: una serata con Totò – ospite d’onore la nipote Elena Anticoli De Curtis. Verra’ proiettato il film “Toto’, Peppino e la malafemmina" Importante appuntamento socio-cinemotagrafico al “Golden” di Marsala. Per mercoledì prossimo, 4 aprile, la direzione del Cinematografo ha programmato una serata dedicata al re dei re della comicità italiana, Antonio De Curtis in arte Totò.



Ospite della serata sarà Elena Anticoli De Curtis, nipote del grande Totò. Nel corso della serata sarà il giornalista Nino Guercio e la professoressa Antonella Pantaleo che dialogheranno con la signora De Curtis.



Sempre nella stessa serata verrà anche proiettato il film “Totò, Peppino e la Malafemmina”, uno dei tanti capolavori che ha visto protagonista Antonio De Curtis per l’occasione in compagnia di Peppino De Filippo. Malgrado siano trascorsi tanti anni dalla morte Totò riesce sempre ad affascinare giovani e meno giovani con la sua impareggiabile comicità che non è mai trascesa nel volgare. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro. Per le prenotazioni telefonare allo 0923714141 o al 3381897444. L’inizio della serata è alle ore 21,00.