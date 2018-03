Inserita in Cultura il 14/03/2018 da Direttore Incontro presso la Capitaneria di Porto – Immigrati: questi nostri sconosciuti Ieri 13 marzo 2018 ha avuto luogo, grazie al Comandante Franco Maltese, presso la Sala proiezioni della Capitaneria di Porto di Trapani l’incontro con il Capo Servizio Operativo C.F. Antonio Morana dal titolo “Immigrati : questi nostri sconosciuti”, segmento del progetto “La tratta degli esseri umani : il valore della vita e della libertà “ promosso dalla Co. Tu. Le Vi.

L’incontro ha visto la partecipazione degli alunni della classe 3L della S.M.S. A. De Stefano e delle classi 2G e 2L dell’Istituto Comprensivo Bassi-Catalano.





Dopo i saluti del comandante, il c. di fregata ha sapientemente presentato le attività della capitaneria e tra queste quella che vede la squadra dei guardia costiera in servizio per salvare le vite umane.

Subito dopo sono stati mostrati dei video che raccontano degli sbarchi avvenuti in questi ultimi anni tra Trapani e Lampedusa, video che hanno emozionato gli alunni e che hanno dato spazio ad un interessante dibattito.