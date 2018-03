Inserita in Cultura il 05/03/2018 da Direttore Cinisi (PA): l´8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà l´evento “Storie di donne… a Cinisi” con monologhi scritti da Francesca Randazzo Giorno 8 Marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Salone Comunale di Cinisi, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, si terrà un evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna intitolato “Storie di donne… a Cinisi” con monologhi scritti da Francesca Randazzo ed interpretati da Maria Grazia Vitale, Francesca Randazzo, Lucrezia Costantino, Stella Ciullo, Vera Abbate.



Durante la serata sono previsti degli intermezzi musicali a cura di Lucrezia Costantino, Claudio e Federica Di Mercurio.



Ingresso libero.