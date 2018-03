Inserita in Economia il 03/03/2018 da Direttore Col. Bruno Strozza, capo dell’Ufficio Innovazione Manageriale, ha consegnato al Colonnello Salvatore Ferrara, Comandante del 37° Stormo, l’attestato di qualità gestionale Nelle giornate dell’1 e 2 marzo, un team inviato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha valutato e verificato come vengono gestiti i processi, all’interno del 37° Stormo di Trapani Birgi.

La Forza Armata investe da molti anni nel settore della qualità, al punto di aver creato all’interno della propria organizzazione, degli uffici il cui compito è creare strumenti che permettano l’ottimizzazione delle risorse.

La valutazione sull’operato dello Stormo si è incentrata sull’esercitazione dello scorso ottobre, svoltasi proprio sulla base trapanese che ha visto impegnati molti assetti aerei della forza armata azzurra.

L’obiettivo della verifica, portata a termine da alcuni ufficiali dell’Ufficio Implementazione Programmi e Progetti, e dell’Ufficio Innovazione Manageriale, ha evidenziato come le piattaforme informatiche siano utilizzate nel miglior modo per massimizzare l’impiego delle risorse, la cui gestione ottimale permette allo Stormo di raggiungere gli obiettivi richiesti usando tutti gli strumenti a disposizione.

Il Colonnello Bruno Strozza, capo dell’Ufficio Innovazione Manageriale, ha consegnato nelle mani del Colonnello Salvatore Ferrara, Comandante del 37° Stormo, l’attestato di qualità gestionale.

La direzione intrapresa dallo Stormo, verso quella che viene chiamata mappatura dei processi, cioè una chiara definizione di procedure scritte che permettono di ridurre errori e scostamenti dal processo ottimale di realizzazione di un lavoro, è iniziata da tempo, ma è certamente un processo continuo di verifica e miglioramento che vedrà impegnato lo Stormo ogni singolo giorno.

Il Colonnello Ferrara ha espresso il proprio compiacimento per l’operato del proprio personale, ringraziando chi , in prima linea, ha curato da vicino il raggiungimento di questo importantissimo traguardo.