Trapani, Amici della musica. Il pianista Paolo Dirani in: "Les fêlures de l'âme – Le fessure dell'anima" | Venerdì 2 marzo 2018 La stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani aprirà il mese di marzo con un concerto per pianoforte insolito e di grande spessore "Les fêlures de l'âme – Le fessure dell'anima", che andrà in scena venerdì 2 marzo, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant'Alberto, in Via Garibaldi, a Trapani.



Un lavoro musico-teatrale di Paolo Dirani che firma regia, testi e immagini, oltre a vestire sulla scena il duplice ruolo di pianista e narratore. Lo spettacolo intreccia in maniera inedita trenta piccoli brani musicali - da Bach a Gershwin passando per i Genesis - suonati dal vivo e accompagnati dallo scorrere simultaneo di altrettanti quadri animati proiettati su grande schermo. Un insolito mosaico video-sonoro, arricchito da brevi storie narrate quasi “a braccio”che donano un respiro leggero alla magica fusione tra suono e immagine. Le musiche per piano solo di les fêlures de l´âme sono contenute integralmente nell’omonimo cd pubblicato da Mobydick.



“Nel nostro intimo vi sono zone profonde, quasi inesplorate, che se raggiunte e attraversate da qualcosa di magico risvegliano e portano in superficie l’incontenibile sensazione della pura gioia di esistere. Quando capita, sono momenti brevi, di pochi secondi: io li chiamo le fessure dell’anima. Les fêlures de l´âme nasce dal desiderio, quasi infantile, di rivivere la vibrazione di quei momenti, come sfogliare l’album delle foto più care e ritornare ancora una volta alle emozioni vissute.” Con queste parole Paolo Dirani ci porta al cuore del suo nuovo spettacolo.