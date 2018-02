Inserita in Cultura il 27/02/2018 da Direttore “Domenica al Parco”- 4 marzo 2018 Ingresso gratuito – Visita guidata Museo Lilibeo Nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al Parco”, il 4 marzo si potranno

visitare, con ingresso gratuito, sia il Museo sia il Parco archeologico di Lilibeo.

Sarà possibile accedere al Parco anche da Piazza della Vittoria (Porta Nuova) nei

consueti orari di apertura (ore 9.00-13.00).

In prossimità della festa della donna, inoltre, il Museo promuove una visita

sul tema Il ruolo della donna a Lilibeo guidata dall’archeologa Maria Grazia

Griffo, con inizio alle ore 10.30. Il percorso illustrerà in particolare oggetti della

vita quotidiana, testimonianze epigrafiche ed opere scultoree che testimoniano

abitudini, condizioni sociali e riti delle donne nella città antica.

L’iniziativa è aperta a tutti.