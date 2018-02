Inserita in Tempo libero il 17/02/2018 da Direttore Castrovillari: “60 anni brillanti…siamo tutti diamanti”, gruppo del Liceo Scientifico Mattei Il vincitore assoluto del concorso per gruppi mascherati legato alla sessantesima edizione del Carnevale di Castrovillari è “60 anni brillanti…siamo tutti diamanti”, gruppo del Liceo Scientifico Mattei. E’ quanto decretato dall’urna dove, attraverso la votazione dei biglietti della lotteria, abbinata all’evento, ognuno ha potuto esprimere il proprio giudizio. Il premio assoluto, come da regolamento, è dato dalla somma dei voti della giuria tecnica che si è espressa nelle due sfilate di domenica e martedì e, quella della giuria popolare che questa mattina, alla presenza del presidente della Pro loco, Eugenio Iannelli e di agente della polizia locale, nell’aula consiliare del comune , ha visto il conteggio dei biglietti legati alla lotteria di Carnevale. Il Liceo Scientifico ha totalizzato 1315 voti. 738 conseguiti dalla giuria tecnica ( 396 e 342) e 577 dalla giuria popolare. Secondo posto assoluto per “60 anni e non sentirli” con 1015 ( 379 e 361 nelle due sfilate con la giuria tecnica) e 275 con quella popolare. Terzo posto nell’assoluta per il “Bosco dei Valori” con 832 voti (373 e 363 nelle due sfilate con giuria tecnica) e 96 voti conseguiti con la “popolare”. Il gruppo che, quest’anno ha festeggiato i 25 anni di presenza al concorso, ha vinto, lo ricordiamo, oltre la categoria Gruppi Spontanei , anche quella legata ai Carri.

N° NOME GRUPPO Totale

1 60 ANNI BRILLANTI… SIAMO TUTTI DIAMANTI 1315

2 60 ANNI E NON SENTIRLI 1015

3 IL BOSCO DEI VALORI 832

4 PER RE CARNEVALE …OGNI PACCO VALE 796

5 SBANDIERANDO IL MONDO IN ALLEGRIA 745

6 MELTING POT 700

7 LA GRANDE RIS…ATA 671

8 GIOCOLANDO CON L’ARCOBALENO 600

9 SPIRITI LIBERI 577

10 LE NOBIL DAME 572

11 SCATTI DI COPPIA… LA FANTASIA IN UN CONFETTO 570

12 ORIGINALI “S.KARMA” 551

13 ART TALENT 309



Chiarita inoltre, la vicenda legata ad un errore di un giurato tecnico nella somma dei voti che ha interessato la categoria Scuole Secondarie durante la sfilata di martedì. L’errore di calcolo ha interessato la votazione del gruppo “60 anni brillanti…siamo tutti diamanti” e non il gruppo “60 anni e non sentirli”. Un errore di calcolo del giurato nel sommare i voti della sua scheda, il quale aveva attribuito al Liceo Scientifico 4 voti in più. Durante la giornata odierna si è tenuta, sempre nella sala consiliare, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Al fortunato possessore del tagliando numero 14052 è andata la Lancia Y messa in palio come primo premio. (foto Michele Martinisi)