Inserita in Tempo libero il 17/02/2018 da Direttore La V° edizione del concorso “La vetrina più bella del Carnevale Castrovillarese” va a “Tendaggi Graziadio”. 70 le attività commerciali che si sono sfidate a suon di “like”, alla fine l’ha spuntata la vetrina, allestita dal giovane Nicola Graziadio, che ha riscosso l´apprezzamento del web, che ha premiato l´estro creativo con 1134 voti. La vetrina realizzata dal giovane Nicola e dai suoi stretti collaboratori è stata allestita interamente da prodotti utilizzati per la realizzazione di tendaggi e tappezzeria di cui l´azienda è leader da 25 anni da quando papà Francesco ha fondato l´attività. La competizione, ideata dal sito web www.castrovillariblog.it e dal dinamico Andrea Falcone giunta alla sua 5°

edizione, attraverso una sana competizione tra attività commerciali, pone l´accento sull´accoglienza e l´atmosfera carnascialesca che non può prescindere dall´allestimento a festa della città, anche e sopratutto attraverso le vetrine delle attività commerciali. Il concorso, infatti, dopo aver fotografato le vetrine commerciali della città, si rimette all´insindacabile giudizio di tutti coloro che sulla pagina facebook del blog hanno votato la vetrina più bella. L´edizione di quest´anno che si accompagna alla 60° edizione del Carnevale di Castrovillari, ha visto competere, come dicevamo, 70 attività commerciali riscuotendo 3642 voti in soli 3 giorni, un incremento notevole di partecipazione rispetto all´edizione precedente quando le attività sono state 42 ed i voti poco più di 2400

Al primo posto con 1134 voti l´attività TENDAGGI GRAZIADIO di via Suor

Semplice, seguita da “CHEOPE” con 777 voti, terzo posto per “DI CUNTO JUNIOR”che ha riscosso 193 preferenze.

La premiazione è avvenuta attraverso la consegna di una targa offerta dal blog alla presenza del consigliere Giancorrado Baratta del CDA della Pro Loco di Castrovillari , dell´ufficio stampa Arca Communication e del Proprietario del sito web Castovillari blog Andrea Falcone.

L´appuntamento ovviamente è alla prossima edizione del concorso che si svolgerà in concomitanza della 61° edizione del Carnevale più longevo ed importante della Calabria.