Inserita in Politica il 14/02/2018 da Direttore 37° STORMO - CONSEGNATI SISTEMI INFORMATICI ALL’ASSOCIAZIONE A.R.M.O.N.I.A. DI TRAPANI Nella giornata di ieri, martedì 13 febbraio, il 37° Stormo ha consegnato due sistemi informatici dotati di dispositivi e accessori con caratteristiche specifiche per l’utilizzo da parte dei ragazzi del centro gestito dall’Associazione A.R.M.O.N.I.A. acquistati con i proventi dell’evento di solidarietà I AM FOR LIFE dello scorso 17 novembre.



L’Associazione, convenzionata con l’ASP di Trapani, si occupa di attività riabilitativa Domiciliare, Extramurale e di Terapia Occupazionale ai soggetti diversamente abili, a mente della legge 104/82.



Nel corso della breve ma intensa visita al centro, il Col. Salvatore FERRARA, Comandante del 37° Stormo, si è detto onorato di essere riuscito a catalizzare la solidarietà dell’intera provincia di Trapani e nel contempo di aver dato la possibilità di far conoscere numerose Associazioni e realtà che operano nel sociale a favore di giovani e ragazzi che purtroppo, sempre più spesso, non riescono a fornire un servizio all’avanguardia a causa delle esigue risorse disponibili.



“Vi ringraziamo per la calorosa accoglienza che ci avete riservato. A nome di quanti hanno contribuito a questa lodevole iniziativa, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento e il mio personale apprezzamento alla Dott.ssa CASTIGLIONE e a tutti gli operatori, per quanto fate a favore di questi ragazzi, per le loro famiglie e per l’intera società.”