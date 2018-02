Inserita in Sport il 10/02/2018 da Direttore Marsala – CUS Palermo, i convocati di mister Chianetta Al termine della seduta di rifinitura allo stadio Municipale di Marsala, il tecnico Ignazio Chianetta ha diramato la lista dei 20 giocatori convocati per la partita interna con il C.U.S. Palermo, in programma domani, domenica 11 febbraio 2018, allo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala (fischio d’inizio alle ore 15.00).



PORTIERI | Jaber, Maltese

DIFENSORI | Alagna (’99), Blandino (’98), Cammareri, Falsone (’98), Galfano (’99), Giardina, Noto, Prezzabile (’98)

CENTROCAMPISTI | Amarasco (´99), Ciancimino (´99), Di Maggio (´99), Giannusa, Parisi, Scarpitta, Sekkoum

ATTACCANTI | Lo Coco, Montalbano, Testa



INDISPONIBILI | Candiano, Li Causi (’99), Manfrè

SQUALIFICATI |