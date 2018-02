Inserita in Cultura il 08/02/2018 da Direttore L´Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione organizza a Trapani L´Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione organizza a Trapani "Opera Studio", un progetto didattico di alto perfezionamento destinato a giovani cantanti lirici di tutte le nazionalità che abbiano già una preparazione di base e che intendano completare la propria formazione in una prospettiva di avvio alla carriera professionale.



Con questo percorso il Luglio Musicale Trapanese intende scoprire e valorizzare nuovi interpreti per il repertorio operistico della stagione lirica 2018. Il progetto sarà finalizzato alla preparazione di cantanti per la messa in scena dell´opera "L´Importanza di esser Franco", commedia in 3 atti di Oscar Wilde con adattamento e versione ritmica del compositore Mario Castelnuovo Tedesco.



Il bando per audizioni di selezione dei partecipanti al Progetto Opera Studio per cantanti è scaricabile dal sito internet www.lugliomusicale.it con la domanda di iscrizione (gratuita) che dovrà essere compilata utilizzando il modulo a ciò predisposto, e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail castingmanager@lugliomusicale.it e produzione@lugliomusicale.it entro il 6 aprile 2018.



Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati foto, documento di identità valido, codice fiscale, curriculum vitae contenente l´elenco dei titoli di studio e le esperienze professionali, copia del permesso di soggiorno di lavoro o di studio.



Le audizioni sono aperte a giovani cantanti lirici di tutte le nazionalità, nei primi anni di attività professionale e nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni e si svolgeranno il 12 e il 13 aprile a Trapani, negli spazi di Palazzo De Filippi. Saranno riservate ai seguenti tipi di vocalità: soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso.



L´Opera Studio, a cui parteciperanno gli ammessi, si svolgerà a Trapani, nella seconda decade di Giugno 2018, nella sede dell´Ente a Palazzo De Filippi. Il laboratorio sarà basato sullo studio e la pratica dei seguenti insegnamenti: interpretazione musicale, interpretazione scenica, tecniche di dizione, pronuncia ed espressione mediante la parola, recitazione, storia del teatro musicale, studio della drammaturgia musicale e della partitura, tecniche dei movimenti corporei, postura, tecniche di recitazione, movimenti coreografici, musica vocale d´insieme, studio dello spartito, tecniche di interazione di gruppo, master class di tecnica vocale, nozioni di stile, corso di funzionamento del teatro, management del teatro, organizzazione del palcoscenico, legislazione dello spettacolo.



La Produzione e le prove dell´opera "L´Importanza di esser Franco", avranno inizio domenica 8 luglio 2018. L´opera sarà rappresentata presso il Chiostro di San Domenico in Trapani nei giorni 29 Luglio e 1 Agosto 2018 (con prova generale aperta al pubblico).