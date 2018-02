Inserita in Cultura il 07/02/2018 da Direttore CARNEVALE A MARSALA. CARRI E GRUPPI IN GIRO PER LA CITTÀ Il Carnevale 2018 a Marsala sarà realizzato dall´Associazione culturale “Viva Marsala”, secondo un programma che si svilupperà nelle giornate dell´11 e 13 febbraio, con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie della città. Il percorso interessato, dalle ore 16 alle ore 21.30, prevede la partenza dalla zona Stadio e prosecuzione per le seguenti vie e piazze: Amendola, Mazzini, F. Pizzo, Fazio, Roma, Nuccio, Mazzini, Del Popolo, Vespri, Mameli, L´Africano ed arrivo al Monumento ai Mille. Sarà compito della Polizia Municipale disciplinare il movimento dei veicoli, limitatamente al passaggio del corteo mascherato. L´iniziativa carnevalesca si avvale del patrocinio dell´Amministrazione comunale, compartecipando altresì all´organizzazione dell´evento.