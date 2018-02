Inserita in Sport il 05/02/2018 da Direttore

Bianco Arancio Petrosino - Real Unione sospesa sul 2-1 all´81°



Per il match valevole per la 10° giornata (3° del girone di ritorno) mister Campo

rimodella ancora una volta il modulo tattico, tornando al 4-3-3 con De Pasquale in

porta; in difesa da destra a sinistra Saladino, Bilardello, Genovese e Isaia; mezz´ala

destra Catania, playmaker Lombardo e mezz´ala sinistra Consentino; ala destra

Panitteri, Montalto centravanti e Piccione ala sinistra.

I primi a pungere sono i villafranchesi: punizione da posizione defilata al 23´ e

Tramuta sorprende De Pasquale per lo 0-1. Poco dopo azione incredibile per i

petrosileni: sgroppata di Isaia che conclude da fuori area centrando in pieno la

traversa, la palla schizza su Montalto che di prima ribadisce in porta ma centra il

palo. Al 30´ arriva il pari, realizzato da Genovese dagli undici metri dopo che l´arbitro

aveva fischiato la massima punizione in favore del Bianco Arancio. Al 39´ ancora

clamorosa chance per capitan Catania e compagni, ma Piccione da pochi passi non

riesce a concretizzare. Prima dell´intervallo, Tramuta prova un´altra magia da

punizione dai 40 metri, ma stavolta De Pasquale risponde.



Nella ripresa il Bianco Arancio preme sull´acceleratore alla ricerca dei fondamentali

tre punti. Occasione per Isaia al 65´, ma la sua conclusione è debole e non sorprende

Patti. Al 78´ l´episodio che, a posteriori, conclude letteralmente la partita: fallo di

mano in area del capitano, nonché tecnico villafranchese Audenzo Barone: Marino

non ha dubbi e concede il secondo penalty di giornata al Bianco Arancio. Dal

dischetto si presente ancora una volta il capocannoniere giallorosso Genovese, che

ancora una volta batte Patti siglando il 2-1. Gli agrigentini a quel punto perdono le

staffe e circondano il giovane “fischietto” trapanese. Marino espelle Domenico

Barone, poi ancora Sortino e Di Salvo, prima di fischiare per tre volte con 9´ (più recupero) di anticipo e mandare tutti sotto la doccia. Adesso il

campionato provinciale di Terza Categoria va in pausa per venti

giorni, il Bianco Arancio riprenderà le ostilità con la quartultima

gara di “regular season” sabato 24 febbraio alle ore 15:00 a Montevago (Ag) contro

l´Aics Montevago.



BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Isaia, Saladino, Lombardo, Bilardello, Genovese, Panitteri, Consentino

(Barraco), Montalto (Gabriele), Catania (K), Piccione (Lodato).

A disposizione: Vinci, Pellegrino, Paladino, Felicetti.

Allenatore: V. Campo.





REAL UNIONE:

Patti, Graci, D.Barone, Sortino, Tramuta, A.Barone (K), Giannetto, Cascio, Di Salvo,

Palermo, Piazza.





A disposizione: Baramonez, Calabrese, Bilella.

Allenatore-Giocatore: A. Barone.

Reti: 30´ (rig.) e 78´ (rig.) Genovese (BAP); 23´ Tramuta (RU).

Ammonizioni: Montalto, Piccione (BAP); Di Salvo, Palermo (RU).

Espulsioni: 75´ A. Barone, 79´ D. Barone, 81´ Sortino, 81´ Di Salvo (RU).

Arbitro: Sig. Davide Marino della Sezione AIA di Trapani.

Note: partita sospesa (e poi non terminata) al minuto 81´ per aggressione dei

calciatori del Real Unione al Direttore di Gara.