Inserita in Sport il 03/02/2018 da Direttore Marsala – Dattilo, i convocati di mister Chianetta Seduta di rifinitura mattutina al Municipale per il Marsala Calcio, in vista del prossimo impegno di campionato. Al termine del lavoro, il tecnico Ignazio Chianetta ha diramato la lista degli atleti convocati per la partita interna con il Dattilo, in programma domani allo stadio “Nino Lombardo Angotta” (fischio d’inizio alle ore 15.00).



PORTIERI | Jaber, Lo Iacono (´99), Maltese

DIFENSORI | Alagna (’99), Blandino (’98), Cammareri, Falsone (’98), Giardina, Noto

CENTROCAMPISTI | Amarasco (´99), Ciancimino (´99), Di Maggio (´99), Giannusa, Parisi, Scarpitta, Sekkoum

ATTACCANTI | Lo Coco, Manfrè, Montalbano, Testa



INDISPONIBILI | Candiano, Li Causi (’99), Galfano (’99)

SQUALIFICATI | Prezzabile (’98)