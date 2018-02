Inserita in Economia il 02/02/2018 da Direttore Interoperabilità, cooperazione e tecnologia al centro della giornata al 37° Stormo di Trapani-Birgi Nella giornata dell’1 febbraio 2018, il 37° Stormo ha ospitato nel proprio aeroporto il nuovo mezzo VBM “Freccia” del 6° Reggimento Bersaglieri.



La recente acquisizione del veicolo blindato “Freccia” e la possibilità di espandere le proprie capacità sul campo rende necessaria una più ampia integrazione con gli assetti delle altre Forze Armate.



Lo stesso Eurofighter, con cui lo Stormo assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale, sarà nel futuro in grado di operare e addestrarsi con il mezzo dei Bersaglieri.



Il Comandante del 37° Stormo, Colonnello Salvatore Ferrara, dando il benvenuto ai presenti, ha evidenziato come, negli scenari futuribili, l’interoperabilità di mezzi tecnologicamente avanzati sia non soltanto un requisito operativo, ma un obbligo morale in un clima di esigue risorse disponibili.



I militari hanno potuto conoscere in modo approfondito i reciproci sistemi: Eurofighter, Freccia e la loro versatilità d’impiego sono stati i protagonisti della giornata.



Il Colonnello Agostino Piccirillo, Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, ha infine enfatizzato la necessità di conoscere le capacità delle altre piattaforme per potersi integrare efficacemente e sinergicamente, accrescendo le proprie capacità operative.



Ed è proprio l’integrazione ad essere l’obiettivo delle Forze Armate, poiché gli scenari attuali non permettono di affrontare lo sforzo come single-service, ma soltanto guardando con occhi e specializzazioni differenti, si può ottenere il migliore risultato, mettendo a frutto la professionalità e la specialità di ognuno.



La foto di gruppo resta a ricordo del primo passo verso una proficua collaborazione tra i due Enti.