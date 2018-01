Inserita in Sport il 29/01/2018 da Direttore RISULTATI MATCH REAL PAOLINI – BIANCO ARANCIO PETROSINO 0-3 E´ nel segno del terzino sinistro Vincenzo Piccione l´ultima domenica di gennaio del Bianco Arancio Petrosino:



i giallorossi di mister Campo tornano al successo superando a domicilio il Real Paolini per 3-0 nella 9° giornata del campionato provinciale di Terza Categoria grazie ad una tripletta del proprio difensore.

Vittoria petrosilena che non cambia i distacchi in classifica, visto che vincenti sono state anche le battistrada Castellammare ed Aics Montevago, che rimangono rispettivamente a +5 e a +3 sui giallorossi, ma Bianco Arancio Petrosino che si innesta al terzo posto in solitaria visto il pareggio del Bruno Viviano Partanna.

Mister Campo cambia 4/11esimi degli interpreti dell´ultima partita della gestione

Alagna, rispolverando Saladino e rilanciando dal primo minuto Panitteri, entrambi ex

di giornata; al centro dell´attacco Montalto prende il posto dell´infortunato Gabriele

mentre in mediana Consentino viene preferito a Lombardo e a Ben Dziri.

La partita comincia sui binari dell´equilibrio, con un Real Paolini tutto sommato

combattivo ed un Bianco Arancio che non riesce a superare le ormai note difficoltà di

arrivare al tiro in porta. Al 14´ dopo una percussione di Saladino, Panitteri fa da

sponda e capitan Catania va al tiro che risulta di poco troppo angolato.

L´unico vero sussulto della prima frazione arriva al 14´ sull´unica azione ben manovrata degli ospiti: Saladino dalla destra mette bene in mezzo, “spizza” la palla un difensore del Paolini e la sfera termina a Montalto che tutto solo davanti a Pellegrino sbaglia la scelta di tempo per la conclusione probabilmente vincente.

Nella ripresa, al 48´ un opaco Consentino perde un pallone sanguinoso nella propria

metà campo, Mangia tira e la sfera finisce alta di un soffio. Al 52´ il Bianco Arancio

ci prova proprio con Consentino su punizione, ma il tiro è facile preda per Pellegrino.

Al 56´ sembra ripresentarsi il disastroso scenario della gara interna contro il Borgo

Cià 2017: il Real Paolini penetra facilmente sul fronte sinistro di attacco e Romeo fa

partire un velenoso diagonale, ma sulla sua strada trova De Pasquale che è rapido

come un gatto a finire a terra mettendoci una provvidenziale mano.

E´ la scossa definitiva per Catania e compagni. Al 58´ arriva finalmente il gol che sblocca l´incontro: rinvio del portiere avversario, Piccione stoppa di petto e di controbalzo spara in rete lo 0-1. Al 65´ sugli sviluppi di un corner è ancora Piccione a trovare l´inserimento giusto per trovare il raddoppio, ed al 78´ è lo stesso terzino cresciuto nel vivaio del Bianco Arancio a siglare la propria tripletta personale per il definitivo 0-3.

Da segnalare che subito dopo il gol dello 0-2, il signor Tagliavia è stato costretto a sospendere il gioco per cinque minuti abbondanti a causa del lancio di due fumogeni in campo e delle intemperanze di una ventina di teppisti marsalesi.

La difficilissima rincorsa alla vetta degli uomini cari al presidente Mario Parrinello riprenderà domenica prossima, 4 febbraio 2018 alle ore 15:00 al Comunale di Petrosino col match contro i villafranchesi del Real Unione.

BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Isaia (Paladino), Piccione, Catania (K) (Ben Dziri), Bilardello,

Genovese, Panitteri (Bonafede), Consentino (Lombardo), Montalto (Felicetti),

Barraco, Saladino V..

A disposizione: Lodato, Oliva.

Allenatore: V. Campo.

REAL PAOLINI:

Pellegrino, Genco, Virgilio, Abita, Augugliaro, Saladino M. (Figlioli), Romeo,

Mangia (Safina), Mancuso (K) (Ienna), Gandolfo, Kargbo.

A disposizione: /

Allenatore-Giocatore: A. Mancuso.

Reti: 58´, 65´ e 78´ Piccione (BAP).

Ammonizioni: Catania e Consentino (BAP).

Espulsioni: /

Arbitro: Sig. Davide Tagliavia della Sezione AIA di Trapani.