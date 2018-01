Inserita in Economia il 29/01/2018 da Direttore Turismo, V° Corso Regionale di Formazione per Dirigenti e Operatori Unpli Hanno risposto più di 150 Pro Loco alla chiamata del Presidente dell’UNPLI Nazionale e di Sicilia, Nino La Spina che si è svolto a Cefalù il 28 gennaio 2018.







Il V° Corso Regionale di Formazione per Dirigenti e Operatori ha affrontato i più rilevanti aspetti giuridici in materia di Sicurezza e Fiscalità ed ha informato i partecipanti su quanto è in itinere relativamente alla Riforma del Terzo Settore.





Per l’Assessorato Regionale al Turismo ha portato il saluto la Dott.ssa Anna Maria Manzo, Dirigente responsabile settore Pro Loco.





Sono intervenuti inoltre, l’Avv. Ignazio Di Giovanna che ha affrontato l’attualissimo tema delle misure da adottare per le pubbliche manifestazioni, SAFETY e SICURITY – Direttiva del 28/7/2017 , il Dott. Roberto Pelosi che ha illustrato le polizze assicurative relativamente alla responsabilità civile verso terzi – Tutela Legale – infortuni durante le manifestazioni, Mario Barone che ha parlato dei rapporti tra Pro Loco e SIAE, il Dott. Leonardo Torrisi che ha affrontato gli aspetti Giuridici e Fiscali scaturenti dalla nuova riforma ed infine il Prof. Roberto Russo, della Facoltà di Giurisprudenza di Novedrate (Como), che ha illustrato la Riforma del Terzo Settore , Opportunità e criticità dello scenario normativo (in via di definizione).





Il Presidente La Spina ha espresso la sua soddisfazione per la numerosa presenza.