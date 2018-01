Inserita in Cultura il 22/01/2018 da Direttore Lamerica – Proiezione film presso I.C. Giovanni XXIII di Paceco E´ in corso presso l’Aula Magna dell’I.C. Giovanni XXIII di Paceco la proiezione “Lamerica”, film del 1994 diretto da Gianni Amelio, nell´ambito del Progetto legalità promosso dall’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le

Violenze Co.Tu. Le Vi. di cui gli alunni dell´istituto fanno parte.

La proiezione del film rientra nelle attività programmate in seno al Progetto “La tratta degli esseri umani: il valore della vita e della libertà”.



Al termine della proiezione interverrà la criminologa Maria Chiara Lombardo che avvierà un dibattito con gli alunni presenti in aula.



Sarà presente per i saluti il Sindaco Biagio Martorana, interverranno la Presidente dell’Associazione Aurora Ranno e la Dirigente Scolastica Barbara Mineo.