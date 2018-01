Inserita in Cultura il 22/01/2018 da Direttore Voci di Sicilia, Enna – Il coraggio di Rosalia Porcaro: il dramma della malattia in scena Una Rosalia Porcaro nuova, diversa dai suoi personaggi comici ai quali si è più abituati. Ieri sera, al Teatro Garibaldi di Enna, in occasione del secondo appuntamento della rassegna “Voci di Sicilia”, l’eclettica attrice napoletana è stata protagonista, assieme a Rosanna Pavarini, dello spettacolo “Core ‘ngrato”, regia di Carlos Branca.



Una vicenda autobiografica scritta proprio da Rosalia Porcaro, protagoniste una madre (che si ammala di Alzheimer) ed una figlia che si ritrova costretta a gestire una situazione divenuta ormai insostenibile. Un intreccio drammatico che unisce situazioni comiche a scene grottesche. Numerose, infatti, le gag comiche alternate a momenti emozionanti.



Ambientato a Napoli, “Core ‘ngrato” affronta le tematiche della malattia, il dramma dei genitori anziani e malati non compresi ed abbandonati dai figli, il rapporto problematico tra malato e badante, il senso di colpa dei figli dopo la perdita dei genitori. Uno spettacolo che nasce dall’intreccio tra realtà e immaginazione.



“Una storia vera – ha commentato al termine dello spettacolo il regista Carlos Branca – interpretata da una grande artista quale è Rosalia Porcaro, che sa essere straordinariamente comica ma nello stesso tempo straordinariamente drammatica”.



Teatro, quindi, di qualità che va ad impreziosire ulteriormente il cartellone di questa settima edizione di “Voci di Sicilia”. La rassegna proseguirà sabato 3 Febbraio con lo spettacolo “Dichiarazioni d’amore”, commedia brillante con Nathalie Caldonazzo, Vito De Girolamo e Carlo Loiudice, regia di E. M. Lamanna. Sabato 27 Gennaio, invece, fuori abbonamento, sul palco del Teatro Garibaldi sarà la volta di Toti e Tonino, protagonisti dello spettacolo “Eccoci qua”.



Per informazioni e prenotazioni contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.