S'intitola "Sono troppo foto… igienico" lo spettacolo che alle 21.30 di sabato 20 gennaio al Teatro "San Filippo Neri" vedrà Massimo Marotta districarsi tra battute e momenti scenici pieni di ritmo. Una parodia dello stress in chiave assolutamente ilare, capace di ironizzare sui tanti momenti della vita di ognuno di noi: il risveglio, il traffico, un'operazione quanto più innocua possibile come il buttare la spazzatura. Un'ora e mezza di spettacolo, che promette di tenere incollati sulle poltrone gli spettatori.



Con la regia e i testi di Martino Lo Cascio, “Son troppo foto…. igienico” sarà condito musicalmente dagli stacchetti vintage delle Serio Sisters.



Riparte alla grande, dopo la pausa festiva, la seconda edizione di “Riapriamo il sipario”, rassegna teatrale organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici: Salvo Alicata e Salvo Tarantino.



Costo del biglietto singolo euro 8, ridotto 5 euro. Abbonamento a 11 serate, che spazieranno dalla comicità al cabaret sino al musical, 80 euro