Inserita in Politica il 12/01/2018 da Direttore Alcamo. 1° seduta della giunta Surdi. Butera: “oggi abbiamo fatto la prima delibera completamente in digitale Si è svolta ieri mattina la prima seduta di Giunta dell’Amministrazione Surdi in digitale ovvero entra nel vivo finalmente il progetto di dematerializzazione degli atti relativi a tutta la vita del Comune.

Afferma l’assessore all’Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Alcamo, Fabio Butera “oggi abbiamo fatto la prima delibera completamente in digitale, da adesso, il protocollo del comune sarà gestito in maniera totalmente informatizzata, le delibere, le determine ed ogni altro documento saranno atti che nascono digitali, firmati digitalmente, pubblicati digitalmente all’albo pretorio.

I benefici effetti si vedranno nel corso dei mesi avvenire in termini di tempo risparmiato, di rapidità di esecuzione e, in genere con il miglioramento dei risultati raggiunti dal Comune.



Già nelle scorse settimane molti impiegati comunali hanno partecipato a corsi di formazione sull’utilizzo della nuova piattaforma informatica”.

E continua l’Assessore “il dinamismo e la capacità di adattarsi alle sfide del tempo sono il

frutto di una mentalità “vincente” che stiamo costruendo e ricostruendo all’interno delle

strutture comunali: aggiornare l’infrastruttura IT, mettere in opera una piattaforma

informatica aggiornata, procedurizzare ed informatizzare servizi importanti del nostro Ente che ancora lavorano con “carta e penna”, sono solo un piccolo passo verso quel cambiamento di mentalità che vogliamo ottenere e che porterà benefici ai cittadini e benessere ai lavoratori”.

Conclude Butera “Invito i professionisti ed i semplici cittadini ad usare l’email istituzionale del Comune comunedialcamo.protocollo@pec.it sito www.comune.alcamo.tp.it per protocollare comodamente da casa o dal proprio studio i documenti, piuttosto che portarli cartacei, facoltà comunque sempre possibile”.